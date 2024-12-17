Погибшие в грузовике на востоке Москвы отравились угарным газом

Мужчины, тела которых обнаружили в грузовом фургоне на востоке Москвы, отравились угарным газом. По предварительной информации, причиной стала неисправная автомобильная печка, сообщает SHOT .

Во вторник вечером на улице Суздальской в районе Новокосино прохожие обнаружили 2 трупа в в кабине припаркованного фургона Ford Transit. При этом автомобиль был заперт изнутри. Специалисты вскрывали дверь специальным инструментом.

На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы, территория вокруг машины оцеплена.

Ранее 76-летний пожилой мужчина скончался на могиле сына, который был похоронен на Химкинском кладбище 3 года назад. Мужчина пришел с веником, чтобы навести порядок на захоронении.