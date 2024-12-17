Два трупа обнаружили в кабине грузовика на востоке Москвы

Тела двух погибших обнаружили в кабине грузового фургона на востоке столицы. В настоящее время причина смерти людей выясняется, сообщает SHOT .

Инцидент произошел около 19:20 на улице Суздальской в столичном районе Новокосино. Прохожие случайно увидели два тела в кабине фургона Ford Transit, который был припаркован у жилого дома. При этом автомобиль был закрыт изнутри.

На место прибыли спецслужбы, которые вскрыли Ford с помощью специального инструмента. Обстоятельства смерти двух человек устанавливаются.

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