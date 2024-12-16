Пенсионер скончался на могиле сына на подмосковном кладбище

Тело пожилого мужчины обнаружили на одной из могил на Химкинском кладбище. Причиной смерти 76-летнего пенсионера стал инсульт, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Труп жителя Химок обнаружили накануне днем. Мужчина пришел навести порядок на могиле сына, который был похоронен на Химкинском кладбище 3 года назад. Во время уборки пенсионеру стало плохо и он скончался на месте. Рядом с телом был обнаружен веник.

Причиной смерти пожилого человека на подмосковном кладбище стал инсульт.

Ранее пьяный экс-боец ЧВК «Вагнер» от скуки избил сожительницу, а затем насмерть забил 65-летнего пенсионера металлической трубой.