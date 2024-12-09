Пьяный вагнеровец насмерть забил пенсионера трубой в Москве

Пьяный экс-боец ЧВК «Вагнер» избил сожительницу, потому что ему «было скучно», а потом насмерть забил пенсионера металлической трубой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Житель столичного района Перово Дмитрий Б. служил в «Вагнере» с осени 2022 года по весну 2023 года. Его контузило сброшенной с дрона гранатой, поэтому боец вернулся домой. Со временем он стал приглашать к себе случайных знакомых, с которыми вместе устаивал алкогольные попойки.

В квартире мужчины также проживали его сожительница и 65-летний знакомый.

11 марта этого года компания выпила четыре бутылки водки, а потом уснула. После пробуждения экс-военный избил сожительницу железной палкой от старого стула. Он объяснил свою агрессию тем, что ему «было скучно». Мужчина проснулся первым, а женщина еще спала. Затем компания начала опохмеляться, в ход пошли водка и самогон.

Во время застолья между хозяином квартиры и пожилым соседом начался конфликт. Мужчина снова схватился за трубу.

Подруга экс-бойца во время драки убежала из квартиры и вызвала скорую помощь, хотя агрессор пообещал, что она больше домой не зайдет.

На место происшествия также приехали полицейские, которые задержали «вагнеровца». Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В суде мужчина раскаялся. Суд учел грамоты от ЛНР и ЧВК «Вагнер» как смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. Мужчине дали 9 лет, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.