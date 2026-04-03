Погибли 3 человека: самолет рухнул на частный дом в Бразилии
Фото - © © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Авиакатастрофа произошла в бразильском городе Капан-да-Каноа. Там самолет врезался в частный дом, сообщает РЕН ТВ.
В Сети появились кадры с моментом крушения. На них показан дом, в который внезапно врезается воздушное судно. Затем происходит взрыв, пламя моментально охватывает сам самолет и здание. Над домом стремительно поднимается огненный столб и дым.
В результате крушения погибли пилот и двое пассажиров борта. Жители пострадавшего дома сумели вовремя эвакуироваться.
По предварительным данным, все произошло из-за того, что самолет летел на низкой высоте и начал падать. На месте происшествия работают правоохранители. Территорию дома оцепили.
Ранее в Крыму произошло крушение истребителя Су-30, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. В ходе ЧП экипаж успел катапультироваться.
