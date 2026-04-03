Истребитель Су-30 рухнул в Крыму

В Крыму произошло крушение истребителя Су-30, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 11:00 мск. Истребитель летел без боекомплекта.

В ходе ЧП экипаж самолета успел катапультироваться. На земле пилотов встретила поисково-спасательная команда и эвакуировала их. Сейчас жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.

Причины происшествия на данный момент неизвестны.

В конце марта в Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира, летевших на борту.

