Погиб на месте: как был убит найденный в Ленобласти 9-летний мальчик

Девятилетний мальчик, труп которого обнаружили в Ленинградской области, скончался из-за удара кулака в голову. Это произошло из-за конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

По данным правоохранителей, 30 января обвиняемый ехал от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту жительства. Он посадил в авто девятилетнего парня.

Из-за личных неприязненных отношений, которые появились во время ссоры с потерпевшим, он набросился на ребенка и, предположительно, ударил его по голове. От травм мальчик погиб на месте.

Днем 3 февраля подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика Петра Ж. привезли к Нижнему Шингерскому водопаду в Ломоносовском районе Ленинградской области. У места, куда сбросили труп парня, проводили следственные действия.

Девятилетний погибший Павел воспитывался в неблагополучной семье. Он не ходил в школу. В семье семь детей.

Павел пропал в Санкт-Петербурге 30 января. Он пошел гулять, но не вернулся домой. В тот день вечером он подрабатывал рядом с кафе — мыл стекла и фары машин. Перед исчезновением мальчик сел в Toyota Fortuner, который принадлежит 38-летнему Петру Ж.

