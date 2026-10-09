В Ленинском округе на маршрут № 1224 выпустили четыре новых автобуса

Мострансавто обновило подвижной состав маршрута № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» в Ленинском округе. Четыре новых автобуса большого класса КАВЗ-4270 уже работают на линии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два новых автобуса на маршруте № 1224 будут следовать до станции метро «Аннино», еще два — до станции «Бульвар Дмитрия Донского». Всего на маршруте теперь работает 21 машина. Это позволяет сократить интервалы движения и время ожидания в часы пик.

«Маршрут № 1224 связывает быстрорастущие микрорайоны с Москвой, и мы видим, насколько он важен для пассажиров. Новые автобусы — низкопольные, с климат-контролем и USB-зарядками, что делает поездки комфортнее и безопаснее», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Каждый КАВЗ-4270 вмещает 90 пассажиров. В салонах есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки, электронные табло и камеры видеонаблюдения. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены аппарель и система «книлинг», которая наклоняет автобус к бордюру на остановке. Водитель работает в отдельной кабине с эргономичным креслом.

В администрации отметили, что обновление автобусов — часть системной работы по развитию дорожно-транспортной сети Ленинского округа. Предложения пассажиров легли в основу нового графика движения. Сейчас прорабатывается запуск ранних утренних рейсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.