Одинцовская больница запустила рубрику «Онкология простыми словами»

Одинцовская областная больница открыла в социальных сетях постоянную рубрику об онкологии. Один из выпусков посвящен раку кожи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В социальных сетях Одинцовской областной больницы появилась постоянная рубрика «Онкология простыми словами». Врачи будут объяснять сложные темы понятным языком, развеивать мифы и отвечать на частые вопросы пациентов. Также медики расскажут о факторах риска и способах защиты здоровья.

Выпуск о раке кожи подготовил Рустам Керемов — врач-онколог, дерматолог центра амбулаторной онкологической помощи города Одинцово. Он разобрал причины заболевания и первые симптомы, которые должны насторожить пациента. В выпуске также можно узнать, нужно ли удалять родинки и как защищать кожу от солнца.

Врач обратил внимание, что изменения кожного образования — повод не откладывать визит к специалисту, даже если оно существует давно и прежде никак себя не проявляло. В следующих выпусках рубрики медики рассмотрят другие важные темы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.