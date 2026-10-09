Глава Ступина проверил готовность парка имени Островского к зиме

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 7 октября посетил парк имени Николая Островского и проверил его подготовку к холодному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями встретился с сотрудниками парка имени Николая Островского. Для зимних работ подготовлены снегоочистительные машины, трактор «Беларусь», мини-погрузчик «Четра», навесное оборудование, лопаты и ледорубы. Сформирован запас противогололедных материалов.

«Парк должен быть комфортным и безопасным для жителей в любое время года. К зимнему сезону территория подготовлена: есть необходимая техника, инвентарь, сформирован запас противогололедных материалов. Важно, чтобы и после снегопадов дорожки своевременно очищались, а все зоны парка оставались доступными для посетителей», — отметил Сергей Мужальских.

Глава округа также оценил строительство стационарного катка на стадионе «Темп». На объекте смонтировали ледовую площадку, установили борта и опоры освещения, подвели необходимые коммуникации. В ближайшее время планируют уложить специализированное покрытие.

В состав ледового комплекса войдет здание с пунктом проката, санузлами, зонами отдыха, вендинговыми автоматами и кафе. Готовность комплекса составляет 73%.

Парк остается популярным местом отдыха жителей и гостей города круглый год. За зимний период 2025–2026 годов его посетили 204 тыс. человек.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.