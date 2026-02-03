Подозреваемого в убийстве 9-летнего привезли на место преступления в Ленобласть

Подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика Петра Ж. привезли в Ломоносовский район Ленинградской области на следственные действия. Об этом сообщает « 112 ».

Петра Ж. привезли к Нижнему Шингерскому водопаду. Туда он, предположительно, скинул труп парня.

Еще на место происшествия приехали криминалисты. 38-летний подозреваемый рассказал хронологию случившегося.

Петр Ж., предположительно, собирался прийти с чистосердечным признанием. Но не стал давать показания в день задержания.

3 февраля мужчине выберут меру пресечения. Ему может грозить вплоть до пожизненного.

Труп девятилетнего мальчика со связанными ногами достали из замерзшего водоема. Петра Ж. задержали 2 февраля. Ребенок был похищен 30 января рядом с гипермаркетом «Лента». Погибший был знаком с мужчиной, поскольку подрабатывал на мойке и много раз чистил его авто от грязи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.