Видновский перинатальный центр провел праздник для будущих мам

Видновский перинатальный центр Ленинского городского округа 8 октября провел встречу для беременных. Участницам рассказали об уходе за младенцами и возможностях учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Видновском перинатальном центре 8 октября прошла встреча для будущих мам. Сотрудники рассказали о возможностях учреждения, грудном вскармливании и первых шагах после рождения ребенка.

«Мы пригласили будущих мам, чтобы поддержать их в этот важный период и подарить хорошее настроение. Предложили много полезной информации и подарков. Получили очень позитивный диалог с активными обсуждениями», — рассказала заведующая женской консультацией в ЖК «Зеленые аллеи» Назмия Алиева.

Специалисты обсудили с участницами уход за новорожденными и правовые вопросы, в том числе оформление документов. Также сотрудники провели мастер-классы, включая пеленание малыша.

Такие встречи помогают будущим мамам подготовиться к рождению ребенка и задать вопросы о первом годе его жизни. О мероприятии сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Администрация центра подготовила подарки для участниц. Во время розыгрыша можно было выиграть сертификаты на места в палатах комфортного пребывания и услуги катамнеза. Каждая будущая мама получила памятный подарок от перинатального центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.