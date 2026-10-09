В Пушкинском округе передали волонтерам четыре мотоцикла для бойцов СВО

Мотоциклы получили волонтерские группы «Софринская бригада», «Армия Красноармейска», «НеравнодушныеZ» и «Своих не бросаем». Легкую технику направят в зону СВО для выполнения боевых задач, обеспечения мобильности подразделений и эвакуации раненых.

За время спецоперации в Пушкинском округе выстроили алгоритм работы с задачами и запросами с фронта. Администрация уже отправила на передовую 2 тыс. тонн гуманитарных грузов. Вместе с волонтерами, депутатами и жителями она также поддерживает военнослужащих и их семьи.

«Помощь бойцам — одно из важных направлений работы партии «Единая Россия». Мы продолжаем участвовать в реализации программ по социальной реабилитации военнослужащих, возвращающихся к мирной жизни; заботе о родственниках погибших защитников; оказываем адресную помощь раненым в госпиталях», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.