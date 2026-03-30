Почти 40 домов получили повреждения в Таганроге из-за атаки БПЛА

В Таганроге 39 домов оказались повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Среди получивших ущерб 12 многоквартирных домов и 27 частных домовладений. Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Пострадало и остекление в школе № 26.

«Повреждения получили также 3 предприятия», — отметила Камбулова в своем Telegram-канале.

Из дома № 1 на улице Свободы эвакуировали людей. Временно остановлено движение в направлении завода Бериева.

Мэр добавила, что пострадавшим власти окажут содействие в устранении последствий.

Ранее жители Таганрога сообщили о взрывах при отражении атаки беспилотников. После этого власти заявили, что один человек погиб, еще 8 пострадали.

