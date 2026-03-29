сегодня в 23:19

Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА в Таганроге

В Таганроге один мужчина погиб и еще один получил травмы из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работа по отражению дронов продолжается, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На данный момент пострадавшему оказывают необходимую медпомощь. Люди эвакуированы.

В зонах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. На земле есть возгорания и разрушения.

«Данные уточняются. Работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается», — заявил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что жителям Ростовской области необходимо быть осторожнее. Объявлена беспилотная опасность.

Ранее жители Таганрога сообщили, что слышали более 20 взрывов при отражении атаки БПЛА. Также они заметили дым со стороны местной школы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.