Дым со стороны школы: жители Таганрога слышат взрывы при отражении атаки БПЛА
Жители Таганрога сообщают о взрывах и пожаре при отражения атаки БПЛА
Над Таганрогом в Ростовской области прогремело свыше 20 взрывов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, атака беспилотников продолжается около двух часов. Воет сирена и видны вспышки в небе.
Кроме того, очевидцы заявили, что в одном из районов виден дым и огонь со стороны школы. По предварительным данным, в нее врезался вражеский дрон.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 27 беспилотников самолетного типа.
