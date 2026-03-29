Почти 30 БПЛА сбили над регионами РФ за 7 часов
Над Россией за 7 часов сбили десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они летели на несколько регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
С 13:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 дронов. Все они были самолетного типа.
Их сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым.
При этом за ночь российские дежурные средства ПВО отразили атаку 203 дронов.
