Почти 30 БПЛА сбили над регионами РФ за 7 часов

Над Россией за 7 часов сбили десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они летели на несколько регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С 13:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 дронов. Все они были самолетного типа.

Их сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым.

При этом за ночь российские дежурные средства ПВО отразили атаку 203 дронов.

