Количество пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог возросло до 8

В Таганроге число пострадавших из-за атаки беспилотников увеличилось до 8. Всем им будет оказана медицинская помощь, сообщает глава города Светлана Камбулова.

Город подвергся атаке ВСУ, которую отражают средства противовоздушной обороны. Один человек погиб.

Кроме того, есть разрушения на земле. Сотрудники оперативных служб направились для ликвидации последствий на 49 вызовов.

«Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», — рассказала Камбулова в своем Telegram-канале.

На данный момент на местах происшествия работают городские и экстренные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.