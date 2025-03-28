Пять детей погибли при землетрясении в Мьянме
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В Мьянме произошло землетрясение, из-за которого обрушилось здание школы в городе Таунгу. В результате пять детей погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Eleven Media Group.
Всего заблокированы под завалами оказались 20 детей. Пятеро из них, к несчастью, были найдены мертвыми.
Сейчас спасатели продолжают поиск остальных ребят.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Мьянме погибли 20 человек. Еще 200 человек пострадали.
В Мьянме пропали электроснабжение и мобильная связь после землетрясения. Мощные толчки также были в столице Таиланда Бангкоке. Там под завалами разрушившейся высотки находились 43 человека.