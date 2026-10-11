Жалоба на холодные батареи: в Москве пенсионер угрожал диспетчеру гранатом

В диспетчерскую пришел москвич Михаил С. Пенсионер пожаловался на холодные батареи. С собой у него была сумка с фруктами. Разговор с диспетчером сразу не сложился, разгорелся спор.В ходе словесной перепалки пенсионер заявил: «Треснуть бы тебе по лбу гранатом».

Диспетчер услышал не то, после чего позвонил в полицию, сообщил об угрозе подрыва. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что «орудием убийства» является настоящий гранат из сумки с фруктами.

Ранее неизвестные похитили петербуржца, забрали 1,5 млн рублей и телефон, а затем заставили переписать на них автомобили Audi и BMW.

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