USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
GBP
Фунт стерлингов
112,30
-0.55 %

Жалоба на холодные батареи: в Москве пенсионер угрожал диспетчеру гранатом

Общество

Фото - © РИА Новости

В Москве 80-летний мужчина угрожал диспетчеру гранатом. На место прибыли сотрудники полиции, сообщает 112.

В диспетчерскую пришел москвич Михаил С. Пенсионер пожаловался на холодные батареи. С собой у него была сумка с фруктами. Разговор с диспетчером сразу не сложился, разгорелся спор.В ходе словесной перепалки пенсионер заявил: «Треснуть бы тебе по лбу гранатом».

Диспетчер услышал не то, после чего позвонил в полицию, сообщил об угрозе подрыва. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что «орудием убийства» является настоящий гранат из сумки с фруктами.

Ранее неизвестные похитили петербуржца, забрали 1,5 млн рублей и телефон, а затем заставили переписать на них автомобили Audi и BMW.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.