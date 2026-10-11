Екатеринбурженка не смогла заказать бабушке продукты не в одном магазине из-за сбоя

Жительница Екатеринбурга не смогла заказать продукты своей бабушке ни в одном магазине из-за массового сбоя в рунете, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Екатеринбурженка Анна рассказала, что уже около шести часов пытается заказать доставку еды для бабушки, которая с трудом передвигается. Но передать продукты до сих пор не удалось.

По словам девушки, в приложении «Магнита» у Анны не работала корзина для оформления доставки. «Перекресток» принял заказ, но отменил через два часа. В «Ленте» уже два часа ищут курьера для доставки продуктов.

«Писали в поддержку, но там зашиваются. Если так и не получится найти курьера, сами сможем приехать только завтра», — заключила Анна.

В воскресенье во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Сбой зафиксирован у многих приложений, в том числе у «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», «Магнита» и «Вкусно — и точка», «Додо Пицца». Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе.

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