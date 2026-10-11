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Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после массового сбоя

Общество

Фото - © РИА Новости

Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после сбоя. При этом некоторые функции остаются недоступны, сообщает пресс-служба компании.

«Восстанавливается доступ к „Алисе“, „Поиску“, „Картам“, „Такси“, „Почте“ и другим сервисам», — говорится в сообщении.

В «Яндексе» добавили, что в первую очередь специалисты восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Работа будет продолжена до полного восстановления доступа к сервисам во всех регионах страны.

В воскресенье во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Сбой зафиксирован у многих приложений, в том числе у «Яндекс Go» и «Яндекс Еда»«Магнита» и «Вкусно — и точка», «Додо Пицца».

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