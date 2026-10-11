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Леонид Агутин опубликовал редкое фото с Анжеликой Варум

Культура
@agutinleonid

Фото - © @agutinleonid

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин поделился с поклонниками в соцсетях фотографией с прогулки с супругой Анжеликой Варум.

На снимке видно, что звездные супруги в теплой одежде гуляют по осеннему лесу. Пост артист дополнил трогательными стихами об осени и скоротечности жизни.

Агутин и Варум вместе больше 28 лет. У супругов есть общая дочь Елизавета‑Мария. Также у Агутина есть старшая дочь Полина от балерины Марии Воробьевой.

Исполнитель хита «Босоногий мальчик» предпочитает скрывать держать личную жизнь вдали от глаз общественности и крайне редко делится семейными кадрами с поклонниками в соцсетях.

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