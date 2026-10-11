«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за сильного дождя

сегодня в 20:26

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Московской области из-за сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 22:00 воскресенья по 10:00 12 октября.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен на территории Костромской, Смоленской, Брянской и Воронежской областей Центрального федерального округа (ЦФО).

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и перемещении пешком.

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