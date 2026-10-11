«Яндекс» заявил, что осознанно ограничил часть функций «Диска»

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«Яндекс» намеренно ограничил некоторые функции сервисов «Яндекс 360», включая «Диск». Решение направлено на снижение нагрузки на инфраструктуру и обеспечение стабильной работы ключевых сервисов, сообщает «Код.ру» .

Ранее пользователь «Яндекс Диска» обнаружил, что значительная часть хранящихся в облаке файлов перестала скачиваться после серии атак на дата-центры «Яндекса».

«Мы осознанно ограничили часть функций „Яндекс 360“, в том числе „Диск“, чтобы сохранить главное — работоспособность сервисов. Это необходимо для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев», — заявили в пресс-службе «Яндекса».

В компании добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы оперативно восстановить доступ ко всем возможностям сервисов.

В воскресенье во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса».

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