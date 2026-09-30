Пилот, ударивший напарника ножом во время рейса авиакомпании Flydubai, арестован

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Саудовской Аравии арестовали второго пилота, который ударил ножом командира борта авиакомпании Flydubai во время рейса в Тель-Авив, сообщает ТАСС .

«Произошел очень серьезный инцидент, связанный с безопасностью, на рейсе из Дубая в Израиль. Во время полета при приближении к Израилю один из пилотов ударил ножом другого пилота, и, по всей видимости, попытался привести к крушению самолета с пассажирам», — сказал Нетаньяху в ходе своего видеообращения.

Он подчеркнул, что в настоящее время саудовские власти проводят допрос нападавшего с целью узнать мотивы произошедшего.

Нетаньяху добавил, что Израиль поддерживает тесный контакт с соответствующими органами, чтобы гарантировать безопасность людей, находившихся на борту, а также их благополучное возвращение на родину.

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Злоумышленника скрутили пассажиры и члены экипажа.

Пострадавший командир воздушного судна получил тяжелое ранение. За штурвал сели два пилота, которые находились на борту не при исполнении: один — выходец из РФ, второй — из Украины. Борт успешно посадили в Саудовской Аравии.

По данным авиакомпании, контроль над экстренно севшим самолетом Flydubai взяли находившиеся на борту члены экипажа. Flydubai направила в Саудовскую Аравию два резервных самолета за пассажирами и экипажем.

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