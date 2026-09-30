Выходцы из России и Украины посадили самолет Flydubai после поножовщины

Выходы из России и Украины смогли посадить самолет авиакомпании Flydubai после нападения на командира экипажа, сообщает Israel Hayom .

Второй пилот рейса, гражданин Омана, напал на командира воздушного судна, гражданина ОАЭ, и попытался устроить авиакатастрофу. Экипаж и пассажиры после резкого снижения лайнера смогли проникнуть в кабину и обезвредить нападавшего.

Второй пилот, предположительно, несколько раз ударил командира ножом, прежде чем бортпроводники взяли ситуацию под контроль.

Раненый командир не мог продолжать полет. По данным издания, за штурвал сели два пилота, находившихся на борту не при исполнении обязанностей: один выходец из России, другой из Украины. Им удалось стабилизировать поврежденный Boeing и успешно посадить его в аэропорту Табука (Саудовская Аравия).

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Злоумышленника скрутили пассажиры и члены экипажа. Израильские спецслужбы рассматривают версию, что инцидент на борту самолета мог быть террористическим актом.

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