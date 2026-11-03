Петербурженку, у которой убили мать и сына, перевели из реанимации

Женщину, которая в один день лишилась и матери, и малолетнего сына, перевели из реанимации в профильное отделение. 32-летней пострадавшей удалось выжить после многочисленных ударов молотком, сообщает «Фонтанка» .

23 октября петербурженка вернулась домой, где обнаружила трупы матери и двухлетнего сына. Она не успела ничего понять, когда сама получила удары молотком по голове от сожителя. Позже пострадавшая очнулась, но снова получила удар.

Несмотря на серьезные травмы, ей удалось выжить и покинуть квартиру. Женщину госпитализировали, подозреваемого арестовали.

По данным СМИ, мужчина работал учителем математики в школе, а его возлюбленная преподавала там историю и обществознание. Выжившая также заявила, что их общий ребенок, с которым расправился обвиняемый, был зачат путем сексуального насилия.

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