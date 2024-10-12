Озвучено название сгоревшей в Грозном заправки

Сотрудники МЧС Чеченской Республики в субботу ликвидировали пожар на АЗС LionTek в Грозном, который возник после взрыва одной из цистерн, сообщает Telegram-канал «112» .

Сигнал о происшествии на пульт диспетчера МЧС поступил в 14:50. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства увидели 3 горящих резервуара со сжиженным углеводородным газом и принялись ликвидировать пламя на АЗС LionTek, которая находится между АЗС «Лидер» и «ГазТек».

«В ходе тушения произошел взрыв, взрывной волной одна цистерна была отброшена на 400 м, в результате чего погибли 4 человека, в том числе двое детей. Тушение пожара в кратчайшие сроки завершено, по итогам данного пожара будет проведена проверка органами дознания», — рассказал сотрудник МЧС РФ по Чеченской Республике.

Спасатели не допустили переброса огня на соседнюю АЗС и другие здания. Общая площадь пожара составила 900 кв. м.

Ранее взрыв цистерны на АЗС в Грозном попал на видео. Очевидцы происшествия также сняли момент, когда одну из цистерн отбросило в сторону, в результате чего погибли люди.