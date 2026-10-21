Рэпер Kizaru станет отцом

сегодня в 16:05

Российский рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко) готовится впервые стать отцом. О скором пополнении в семье сообщила его девушка Екатерина Плучевская в социальных сетях.

Избранница музыканта выложила в личном блоге снимок УЗИ. Она сопроводила изображение эмодзи в виде красного сердца.

Параллельно Екатерина поделилась трогательным черно-белым совместным кадром с музыкантом. На фотографии улыбающийся рэпер Kizaru в очках, панаме и худи обнимает свою возлюбленную за плечи, а девушка держит его за руку с характерными татуировками на пальцах.

Пара долгое время находится в отношениях и регулярно радует поклонников общими публикациями.

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