Магазин эротического белья в Турции открыли мусульманской молитвой

Торжественное открытие магазина женского нижнего белья и эротических комплектов состоялось в городе Аладжа в Турции. Важное событие сопроводили мусульманской молитвой, сообщает «Осторожно, новости».

Церемонию посетил мэр города, представители правящей партии, сотрудники Красного Полумесяца. Перед разрезанием ленточки имам прочитал мусульманскую молитву, собравшиеся подняли руки к небу.

«Это что, какой-то скетч?» — прокомментировал один из пользователей сети Х опубликованное видео с церемонии.

Некоторые в шутку поинтересовались, не было ли на церемонии жертвоприношения. Другие встали на сторону верующих и отметили, что мусульманам никто не запрещает носить красивое нижнее белье. Мэр отметил, что никто не делал ничего противозаконного.

«Разве люди не носят нижнее белье? Нас пригласили предприниматели, мы пришли», — заявил он.

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