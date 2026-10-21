В Коломне проведут концерт «Лютневые фантазии»

Концерт «Лютневые фантазии» состоится 24 октября в 17:00 в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В программе прозвучит европейская музыка XVI–XVII веков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лауреаты международных конкурсов Татьяна Левина и Наталья Рянская выступят в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» с программой «Лютневые фантазии». Концерт посвящен лютне и музыке эпохи Возрождения и раннего барокко.

Исполнительницы представят произведения европейских композиторов XVI–XVII веков — от меланхоличных английских баллад до виртуозных итальянских ричеркаров и танцевальных сюит. Старинные инструменты прозвучат в залах галереи, среди произведений изобразительного искусства. Гости услышат музыку, которую исполняли в европейских дворцах несколько столетий назад.

Концерт начнется 24 октября в 17:00. Возрастная категория — 6+. Подробная информация размещена на сайте галереи.

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