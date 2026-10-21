Находящийся в розыске «смотрящий» за Сочи Татулян замечен на похоронах в Армении

Объявленный правоохранительными органами Российской Федерации в международный розыск Рубен Татулян открыто появился на публичном мероприятии в Ереване. Мужчину, известного под прозвищем Робсон и считающегося так называемым «смотрящим» за Сочи, влиятельным представителем криминальной среды, очевидцы заметили на траурной церемонии прощания с отцом бывшего премьер-министра Армении Карена Карапетяна, сообщает РЕН ТВ .

На территории России фигурант обвиняется в организации преступного сообщества, совершении двух убийств и череде крупных мошеннических действий. Мужчина свою причастность к инкриминируемым преступлениям отрицал.

Три года назад Татулян покинул пределы РФ через границу с Абхазией. В 2023 году появилась информация, что разыскиваемый обосновался в Армении с помощью дипломатического паспорта. При этом официальный Ереван ответил отказом на требования о его экстрадиции в РФ.

Работники средств массовой информации попытались взять у мужчины комментарий во время его присутствия на церемонии. Однако отвечать на вопросы Татулян отказался и потребовал прекратить видеосъемку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.