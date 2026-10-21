На СТО обвинили звезду «Беспринципных» в побеге без полной оплаты ремонта

Актриса сериала «Беспринципные» Зоя Зиновьева, предположительно, выдумала первоначальную стоимость услуг во время конфликта в московском автосервисе, в результате которого получил повреждения ее автомобиль Porsche. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, артистка обратилась в мастерскую с просьбой подкачать колесо. В процессе осмотра специалист нашел в покрышке саморез и предложил устранить прокол, на что клиентка дала согласие.

Источник подчеркнул, что точную цену заранее не оговаривали, поскольку окончательный расчет зависел от разбора колеса и типа необходимой заплатки. Сумму звезда сериалов, предположительно, придумала сама.

Когда по окончании ремонта владелице выставили счет на 3150 рублей, она, по словам источника, устроила скандал, бросила на стол чек с 1,5 тыс. рублей и бросилась к машине. Мастер в этот момент уже опускал подъемные ворота мастерской, и отъезжающая иномарка на ходу врезалась в створку ограждения, что подтверждается записями с камер.

Ранее, 17 октября, сообщалось об инциденте с повреждением машины Зиновьевой в столичном автосервисе из-за спора о стоимости ремонта. По утверждению самой артистки, мастера потребовали сумму вдвое выше ранее оговоренной, а после ее отказа платить сверх договоренностей и предложения судиться намеренно заблокировали выезд и сбросили подъемную конструкцию на крышу, капот и лобовое стекло Porsche.

Причиненный ущерб оценили в один млн рублей. После этого актриса обратилась в полицию и заявила о намерении судиться с обидчиками. Известность Зиновьевой принесли роли в картинах «Беспринципные»,«Триггер», «Здравствуйте, вам пора», «Немодельное агентство», «Дядя Леша» и «Омар в большом городе».

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