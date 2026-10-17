Не хотела переплачивать: в Москве на 1 млн разбили Porsche актрисы Зиновьевой

В Москве сотрудники шиномонтажной мастерской нанесли серьезные повреждения автомобилю Porsche актрисы Зои Зиновьевой после спора о стоимости оказанных услуг. Они хотели получить больше денег, чем говорили изначально, сообщает Baza .

По словам артистки, она привезла премиальную иномарку в столичный автосервис. После завершения работ персонал мастерской неожиданно озвучил сумму, вдвое превышающую предварительные договоренности за подкачку колеса.

Автовладелица отказалась соглашаться с завышенным прайсом. Она выплатила первоначально названную сумму и предложила работникам решать финансовые разногласия в судебном порядке.

После этого, как утверждает актриса, сотрудники СТО заблокировали выезд и отказались ее отпускать. При попытке клиентки покинуть бокс работники внезапно опустили подъемные ворота прямо на кузов Porsche.

В результате инцидента на капоте, крыше, лобовом стекле образовались вмятины и глубокая длинная царапина. Предварительный размер материального ущерба составляет 1 млн рублей. Зиновьева подала заявление в органы внутренних дел и намерена взыскать компенсацию через суд при поддержке юристов.

Артистка получила известность благодаря ролям в таких проектах, как «Беспринципные», «Триггер», «Омар в большом городе». Она также играла в «Здравствуйте, вам пора», «Немодельном агентстве» и «Дяде Леше».

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