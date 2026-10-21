В Талдоме ветеринары проверили более 100 коз и признали их здоровыми

Ветеринары обследовали более 100 коз в фермерском хозяйстве «Надежда» Талдомского округа. Все животные здоровы, нарушений санитарных требований не выявлено, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Талдомской ветеринарной станции проверили состояние коз и условия их содержания в хозяйстве «Надежда». Все поголовье прошло исследование крови на бруцеллез и аллергическую диагностику туберкулеза. По итогам обследования животных признали здоровыми, санитарных нарушений не обнаружили.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Госветслужба регулярно проверяет животноводческие хозяйства региона. Контроль позволяет следить за здоровьем поголовья и эпизоотической ситуацией, поддерживать условия для производства безопасной продукции.

Козье молоко содержит белок, кальций, фосфор и витамины, необходимые организму. Покупать продукцию животного и растительного происхождения рекомендуется только в санкционированных местах торговли, например на официальных рынках и ярмарках. Перед продажей она проходит обязательный ветеринарный контроль. Покупатель может запросить у продавца сопроводительные документы, чтобы убедиться в ее безопасности.

Адреса ближайших ярмарок Подмосковья, режим и график их работы доступны на региональном портале «Мой АПК». Информация регулярно обновляется.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.