Нападение на сотрудника скорой помощи предлагают приравнять к нападению на сотрудника правоохранительных органов

По итогам выездного заседания комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы на областной подстанции Скорой медицинской помощи в Красногорске предложено приравнять нападение на медицинских работников скорой помощи к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Для этого планируется подготовка законодательной инициативы об изменении статьи 318 УК РФ. Об этом сообщил председатель комитета по социальной защите Мособлдумы Андрей Голубев.

«Совместно с нашими коллегами из Госдумы, в том числе с зампредседателя Комитета по здравоохранению, Героем России, фельдшером скорой медпомощи Людмилой Вячеславовной Болилой будем прорабатывать законодательную инициативу. Нужно усилить защиту, безопасность работников скорой медицинской помощи. Ответственность за противоправные действия должна быть приравнена к нападению на сотрудников правоохранительных органов», — заявил Андрей Голубев.

Как подчеркнул парламентарий, это позволит снизить число инцидентов, с которыми сталкиваются работники скорой помощи.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Подмосковье выполнена практически полностью. Особое внимание в ней уделяется здравоохранению. За это время в Московской области построено более 60 новых медицинских учреждений, оснащенных современным оборудованием, привлечено свыше 57 тысяч новых медицинских специалистов. Обновление первичного звена медицины коснулось 2 миллионов жителей. До конца этого года в регионе будет построено 16 новых объектов и капитально отремонтировано 26 больниц и поликлиник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.