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Четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Киевском шоссе

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Массовая авария произошла на 58-м километре Киевского шоссе в Москве. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

На шоссе столкнулись грузовик и сразу шесть легковых автомобилей. Обстоятельства аварии уточняются.

Медики оказывают пострадавшим помощь. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее человек пострадал в результате столкновения грузовиков на трассе М-8 в Сергиево-Посадском округе. Водителя зажало в смятой кабине грузовика.

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