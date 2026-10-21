Четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Киевском шоссе Происшествия сегодня в 18:08 Фото - © Медиасток.рф

Массовая авария произошла на 58-м километре Киевского шоссе в Москве. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

На шоссе столкнулись грузовик и сразу шесть легковых автомобилей. Обстоятельства аварии уточняются. Медики оказывают пострадавшим помощь. Экстренные службы работают на месте происшествия. Ранее человек пострадал в результате столкновения грузовиков на трассе М-8 в Сергиево-Посадском округе. Водителя зажало в смятой кабине грузовика. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.