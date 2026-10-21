Четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Киевском шоссе
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Массовая авария произошла на 58-м километре Киевского шоссе в Москве. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.
На шоссе столкнулись грузовик и сразу шесть легковых автомобилей. Обстоятельства аварии уточняются.
Медики оказывают пострадавшим помощь. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее человек пострадал в результате столкновения грузовиков на трассе М-8 в Сергиево-Посадском округе. Водителя зажало в смятой кабине грузовика.
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