В Минобороны рассказали, как ВС РФ освобождали Доброполье

Около 200 пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожили морпехи российской группировки войск «Центр» при освобождении Доброполья. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подавив вражеские беспилотники и связь, морпехи обеспечили безопасный проход для штурмовых групп. Начальник службы беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты с позывным Бабай объяснил, что сначала российские военные выбивали средства противника, затем их расчеты. После этого в наступление пошла пехота.

Также ВС РФ ликвидировали в городе свыше 20 складов с боеприпасами и провизией и порядка 150 пунктов временной дислокации и укрытий противника. Операция проводилась совместными ударами дронов и артиллерии.

Начальник службы беспилотных систем 177-го полка с позывным Сапсан рассказал, как подразделения взаимодействуют друг с другом. По его словам, работа с начальником артиллерии ведется онлайн. После обнаружения целей доводятся координаты, а затем подразделения наносят совместное огневое поражение.

Узнать больше о службе по контракту в войсках беспилотных систем можно на сайте Беспилотныевойска.рф и по телефону 117(доб.4).

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Ему предоставляется единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает ежемесячную зарплату. Также ему полагаются дополнительные стимулирующие выплаты, компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание. Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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