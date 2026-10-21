Детская поликлиника Солнечногорска получила новый эндоскопический комплекс

Детская поликлиника Солнечногорска в 2026 году ввела в работу комплекс Pentax для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование поступило по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья». Комплекс Pentax оснащен процессором 300-й серии и ультратонким аппаратом EG17-J10 для высокоточной диагностики.

«Новая техника позволяет проводить фотофиксацию снимков и анализировать изображение с контрастированием, а трубка аппарата EG17-J10 оптимизирована специально для детей от 5 лет», — рассказал врач-эндоскопист детской поликлиники Александр Баринов.

По словам врача, пропускная способность оборудования не ограничена, однако медики строго соблюдают регламент обработки и отводят необходимое время на полную стерилизацию каждого инструмента.

Исследование назначают по системе «врач-врач» через педиатра или детского хирурга при симптомах заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Работаем над тем, чтобы жители Солнечногорска могли получать качественную, современную и своевременную медицинскую помощь рядом с домом, без необходимости обращаться в федеральные центры», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Развитие диагностической службы и внедрение малотравматичных методов обследования позволяют снизить дискомфорт во время процедуры и повысить доступность медицинской помощи для детей.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.