Чемпионат «Пилоты будущего» в Люберцах собрал 150 участников

Школьники и студенты колледжей Московской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего» в инженерно-технологическом лицее Люберец. Турнир собрал 150 участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К очным соревнованиям допустили участников, успешно прошедших теоретическое тестирование на региональном онлайн-этапе. Они продемонстрировали навыки работы на техническом симуляторе и реального пилотирования. Также школьники и студенты познакомились с лазерными технологиями, искусственным интеллектом, киберспортом и 3D-моделированием.

«„Пилоты будущего“ — совместный проект „Движения первых“ и Федерации гонок дронов России. Чемпионат проходит в несколько этапов: сначала участники борются за звание лучших в своих муниципалитетах, затем выходят в полуфинал», — отметила начальник управления молодежной политики и развития добровольчества администрации городского округа Люберцы Наталья Канакова.

Одним из призеров регионального этапа стал ученик инженерно-технологического лицея Люберец Олег Галай. Вместе с другими победителями и призерами, занявшими места с первого по пятое, он получил путевку в финал. Заключительные соревнования пройдут в Москве с 17 по 22 ноября.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.