Ученики лицея № 4 в Люберцах осваивают цифровую грамотность на киберуроках

Ученики лицея № 4 в Люберцах 21 октября приняли участие в игровом занятии проекта «Киберурок». Всего проект охватил 1746 школьников округа с 1 по 11 класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Люберцы присоединились к проекту «Киберурок». Занятия проходят в лицее № 4, лицее № 6 «Парус», гимназии № 5 и школах № 8, 27, 28.

Школьники выполняют задания на онлайн-платформе и работают в командах. Один из таких уроков в игровой форме состоялся 21 октября в лицее № 4.

«Основная цель проекта — научить ребят быть грамотными пользователями цифровой среды. В начальной школе акцент сделан на правилах поведения в сети, личные данные, куда обращаться за помощью, если столкнулись с мошенниками; у старших классов в программе проверка достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы, правовые аспекты использования Интернета», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ожидается, что к 2027 году проект «Киберурок» распространится на все школы региона.

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