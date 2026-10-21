В Химках второй день подряд эвакуируют студентов из общежития МГИК

В подмосковных Химках второй день подряд, предположительно, проходят эвакуационные мероприятия в общежитии Московского государственного института культуры (МГИК). Оттуда на улицу экстренно вывели всех проживающих студентов, сообщает msk1.ru .

По словам учащихся, дежурный охранник объявил, что людям в здании нужно срочно забрать документы и незамедлительно покинуть жилые помещения. Одна из студенток отметила, что во время выхода якобы слышала, как охранник в телефонном разговоре упомянул о находящейся в корпусе бомбе.

Вокруг учебного заведения и общежития образовались внушительные скопления эвакуированной молодежи. При этом ребятам поступило распоряжение проследовать в сторону спортивной площадки.

В студенческом совете учащимся рекомендовали не создавать толпу у входа в институт и разойтись как минимум на три часа.

На опубликованных видеозаписях запечатлены масштабы происходящего на прилегающей территории. В первом ролике в формате видеокружка показано, как группы студентов растерянно идут через парковую зону между деревьями в направлении спорткомплекса и открытых площадок. На втором видео видна огромная масса людей, заполнившая тротуары и проезжую часть возле зданий.

Десятки молодых людей в теплой осенней одежде стоят вдоль улицы. Они разговаривают и наблюдают за ситуацией, пока рядом в плотном потоке медленно проезжают легковые автомобили.

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