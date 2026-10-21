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Более 15 тыс пятиклассников Подмосковья написали работу по математике

Пятиклассники из 567 школ Московской области приняли участие в региональной диагностической работе по математике углубленного уровня. Знания проверили более 15 тыс. учеников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диагностическая работа проверяла освоение программы по математике, включая пройденные темы по алгебре и геометрии. Ученики выполняли задания на компьютерах в режиме онлайн. На работу отводилось 45 минут.

Работа включала 10 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Максимальный результат — 10 баллов. Для подтверждения базового уровня знаний достаточно набрать 4 балла.

Проверка работ завершится до 27 октября. Выявленные пробелы в знаниях помогут учителям скорректировать преподавание и своевременно помочь школьникам устранить затруднения.

По итогам анализа результатов разработают рекомендации для учителей математики. Они будут направлены на повышение качества преподавания и создание условий для устойчивого роста качества математического образования в школах Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.