Путин готов возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября
Фото - © Кристина Соловьёва/РИА Новости
Российская Федерация выразила готовность возобновить трехсторонний переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 10-х числах ноября. Соответствующую позицию президент России Владимир Путин озвучил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
Ключевые подробности прошедшей дискуссии раскрыл помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, именно кризис на Украине стал центральной темой продолжительной беседы сторон.
Уиткофф подчеркнул, что согласие Москвы на возвращение к трехстороннему формату президент США Дональд Трамп воспримет с большим удовлетворением.
Американский представитель также обратил внимание на появление новых нюансов в риторике Киева и европейских лидеров относительно путей решения конфликта. При этом заметил, что конструктивных и полезных моментов в этих инициативах пока немного.
Кроме того, в развитие недавней телефонной беседы лидеров двух государств Путин и Уиткофф продолжили обстоятельный обмен мнениями. Обсуждались механизмы достижения прочного и долговременного урегулирования конфликта.
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