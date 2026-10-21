Путин готов возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября

Российская Федерация выразила готовность возобновить трехсторонний переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 10-х числах ноября. Соответствующую позицию президент России Владимир Путин озвучил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости .

Ключевые подробности прошедшей дискуссии раскрыл помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, именно кризис на Украине стал центральной темой продолжительной беседы сторон.

Уиткофф подчеркнул, что согласие Москвы на возвращение к трехстороннему формату президент США Дональд Трамп воспримет с большим удовлетворением.

Американский представитель также обратил внимание на появление новых нюансов в риторике Киева и европейских лидеров относительно путей решения конфликта. При этом заметил, что конструктивных и полезных моментов в этих инициативах пока немного.

Кроме того, в развитие недавней телефонной беседы лидеров двух государств Путин и Уиткофф продолжили обстоятельный обмен мнениями. Обсуждались механизмы достижения прочного и долговременного урегулирования конфликта.

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