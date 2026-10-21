Современные отцы стали активнее участвовать в воспитании детей

Профессор, доктор медицинских наук, главврач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков отметил, что отцы стали больше участвовать в жизни семьи после рождения ребенка, сообщает «Крым 24» .

По наблюдениям эксперта, во время беременности женщина нередко направляет действия будущего отца. После рождения ребенка семье важно перераспределить обязанности.

Глазков подчеркнул, что мужчина должен взять на себя часть забот о ребенке и доме, когда семья из двух человек становится семьей из трех.

«У нас молодежь нормальная, и я горжусь, что с каждым годом они становятся, как сейчас модно говорить, продвинутые», — отметил профессор.

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