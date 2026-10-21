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Современные отцы стали активнее участвовать в воспитании детей

Общество
Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Профессор, доктор медицинских наук, главврач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков отметил, что отцы стали больше участвовать в жизни семьи после рождения ребенка, сообщает «Крым 24».

По наблюдениям эксперта, во время беременности женщина нередко направляет действия будущего отца. После рождения ребенка семье важно перераспределить обязанности.

Глазков подчеркнул, что мужчина должен взять на себя часть забот о ребенке и доме, когда семья из двух человек становится семьей из трех.

«У нас молодежь нормальная, и я горжусь, что с каждым годом они становятся, как сейчас модно говорить, продвинутые», — отметил профессор.

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