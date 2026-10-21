сегодня в 17:04

Онколог Полушкин предупредил о рисках дефицита йода в Подмосковье

Руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин рассказал о связи длительного дефицита йода с риском рака щитовидной железы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Москва и Московская область относятся к йододефицитным регионам: жители получают с пищей меньше йода, чем необходимо для нормальной работы щитовидной железы. Этот микроэлемент нужен для выработки ее гормонов.

При нехватке йода железа может увеличиваться — развивается зоб. Со временем возможно снижение ее функции — гипотиреоз. Среди тревожных признаков — сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, зябкость, запоры, необъяснимый набор веса, ухудшение памяти и внимания.

«Длительный дефицит йода считается фактором риска развития рака щитовидной железы — особенно фолликулярного и анапластического. Хроническая стимуляция железы в условиях нехватки йода создает благоприятную почву для патологических изменений клеток. Это не означает, что каждый человек с дефицитом йода заболеет раком», — прокомментировал руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

Эндокринологи предостерегают от самолечения: бесконтрольный прием препаратов может привести к гипертиреозу — избытку гормонов щитовидной железы. При постоянной усталости, зябкости, сухости кожи или увеличении шеи у взрослого или ребенка следует обратиться к эндокринологу. УЗИ и анализ на гормоны помогут уточнить состояние.

31 октября в центрах амбулаторной онкологической помощи можно пройти УЗИ щитовидной железы в рамках Дня здоровья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.