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Момент взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном попал на видео

Видеозапись с моментом мощного взрыва цистерны с топливом на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном опубликовал Mash .

Сразу после детонации появляется большой столб огня. У людей начинается паника, они разбегаются в разные стороны.

Взрыв на АЗС произошел 12 октября около 15:30. Заправка сдетонировала в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али.

В соцсетях писали, что были слышны еще взрывы. Информации о пострадавших пока нет.