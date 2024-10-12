Вспыхнувшая АЗС взорвалась возле колледжа в Грозном

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Baza: у колледжа в Грозном раздался сильный взрыв на АЗС

В столице Чечни, Грозном, рядом с колледжем прогремел сильный взрыв. Из-за пожара взорвалась заправка в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али, сообщает Baza .

В соцсетях пишут, что раздались еще взрывы. Жителей Грозного просят держаться подальше от места происшествия. Данных о пострадавших пока нет.

На опубликованном видео видно объятию пламенем заправку. Потом раздается мощный взрыв, и столб огня взмывает в небо.

Ранее мощный взрыв произошел 27 сентября на АЗС в районе села Новый Хушет в Дагестане. Есть погибшие и пострадавшие.