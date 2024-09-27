сегодня в 18:19

Три человека погибли при мощном взрыве на заправке в Дагестане

На АЗС Plus в Махачкале в районе Новый Хушет произошел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщает ТАСС .

По информации Mash, колонки сдетонировали, а взрывная волна пробила стену трехэтажного дома. Повреждения получили 10 автомобилей. Полицейские перекрыли одну из полос трассы.

На опубликованных кадрах виден дым, все заволокло пылью. Заправка сильно пострадала — взрывной волной вынесло несколько опор и постройку. Очевидцы снимают произошедшее на смартфоны.

Повредились из-за взрыва и линии электропередач. В ближайших населенных пунктах пропал свет. Официально о причинах взрыва пока не сообщали.